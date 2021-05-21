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跆拳道／三張門票全到手 劉威廷將連兩屆進軍奧運

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
劉威廷（右）、蘇柏亞（左）先後搶下東京奧運參賽門票。圖／劉祖蔭提供
劉威廷（右）、蘇柏亞（左）先後搶下東京奧運參賽門票。圖／劉祖蔭提供

在約旦安曼舉行的跆拳道奧運亞洲區資格賽，我國好手男子80公斤劉威廷、男子68公斤黃鈺仁、女子49公斤蘇柏亞今天下午在8強賽都輕鬆過關後，晚間四強賽只要再贏就能搶下東京奧運參賽門票，最終三人都順利大勝對手，搶下三張奧運參賽門票，並挺進到金牌戰。

這次亞洲區資格賽我國共有4位選手參賽，在今天的賽事中就有三人登場，其中男子80公斤級的劉威廷在首戰以38：4大勝柬埔寨選手，男子68公斤的黃鈺仁則是在8強賽以30：0擊退阿拉伯聯合大公國選手，兩人都在前兩回合踢完就提前勝出。

至於女子49公斤級的蘇柏亞，在8強賽則是面對黎巴嫩選手，在三回合踢完後以18：0勝出，三人都順利挺進到今晚的四強賽，且只要再拿一勝就能取得冬奧參賽資格。

四強賽由男子68公斤級的黃鈺仁打頭陣，面對巴勒斯坦阿瑪德（Ahmad Bahlool），第一回合他就先發制人取得4：0領先，第二回合黃鈺仁攻勢再起取得8：0領先，並在第三回合阿瑪德展開強攻時，趁隙將比分差距一口氣拉開，以20：1勝出，搶下我國首張奧運跆拳道參賽門票。

至於蘇柏亞面對年僅18歲，在2019年拿下世錦賽銀牌、有天才少女之稱的伊朗選手莫門扎德（Mahla Momenzadeh），在前兩回合踢完以7：1領先後，最終回合在剩下14秒時，蘇柏亞已取得19：3的大幅領先，不過現場卻發生跳電的狀況，導致比賽陷入暫停，在比賽暫停超過10分鐘後，最終蘇柏亞也以20：3勝出。

而同時間舉行的劉威廷與塔吉克選手克胡拉姆（Khurram Mehtarshoev）之戰，則是在首回合剩下剩下1分11秒時同樣遇到跳電狀況，當時劉威廷已取得5：0領先，比賽恢復後劉威廷也將領先差距逐漸拉大，最終以以19：1勝出，完成單日奪三張門票的任務。明天則將輪到到女子57公斤級的羅嘉翎登場，力拚滿額的四張門票。

跆拳道國手羅嘉翎（左起）、劉威廷、蘇柏亞、黃鈺仁參加奧運亞洲區資格賽。圖／體育署提供
跆拳道國手羅嘉翎（左起）、劉威廷、蘇柏亞、黃鈺仁參加奧運亞洲區資格賽。圖／體育署提供

蘇柏亞 黃鈺仁 跆拳道

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