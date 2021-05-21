帕爾馬女網賽／不敵中歐組合 謝淑薇雙打四強止步

我國網球一姊謝淑薇今天在帕爾馬女網賽雙打四強賽與日本搭擋土居美咲聯手出擊，面對克羅埃西雅與斯洛維尼亞組合茱拉克（Darija Jurak）／克蕾派琪（Andreja Klepac），最終以6：3、6：7（4：7）、8：10遭到逆轉，無緣爭冠。

謝淑薇今年在女雙搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）因懷孕暫別網壇後，一度改與比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）搭擋出擊，不過這次的帕馬女網賽她再改與日本女將土居美咲聯手，並且一路過關斬將挺進到四強。

今天四強賽面對第二種子的茱拉克／克蕾派琪，謝淑薇／土居美咲在首盤就搶先出擊，在破發大戰中三度打破對手發球局，以6：3先下一城，第二盤雙方持續攻略對手發球局，在前12局賽事中共完成8次破發，戰成6：6平手，不過搶七局茱拉克／克蕾派琪在4：4後連拿3分，將戰局拉至超級搶十。

超級搶十謝淑薇／土居美咲雖然一度取7：6領先，不過接下來卻被對手打出一波4：1的攻勢逆轉，最終以8：10敗下陣來，無緣爭奪本季首冠。