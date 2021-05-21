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跆拳道／三國手輕鬆過頭關 晚間四強賽拚東奧門票

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
跆拳道國手羅嘉翎（左起）、劉威廷、蘇柏亞、黃鈺仁參加奧運亞洲區資格賽。圖／體育署提供
跆拳道國手羅嘉翎（左起）、劉威廷、蘇柏亞、黃鈺仁參加奧運亞洲區資格賽。圖／體育署提供

我國跆拳道奧運培訓隊今天在約旦舉行的奧運亞洲區資格賽中都順利闖過頭關，包括男子80公斤劉威廷、男子68公斤黃鈺仁、女子49公斤蘇柏亞都挺進到四強賽，只要晚間的四強賽再度取勝，就能進帳東奧門票。

為了全力衝搶奧運門票，跆拳道奧運培訓隊在4月底就啟程烏茲別克進行移訓，並在日前飛抵約旦安曼備戰亞洲區資格賽，在今天的首日賽事中我國就有三名選手輪番上陣，並且都踢出佳績。

其中里約奧運國手劉威廷在首輪賽事中碰上柬埔寨選手米索納（Mithona），雖然開賽就先被對手搶下1分，不過隨後展開一輪猛攻，在首回合結束就取得27：1的大幅領先，並在第二回合踢完後以38：4提前裁定勝出。

至於身為男子68公斤第一種子的黃鈺仁，在首輪輪空後，8強賽面對阿拉伯聯合大公國選手，同樣在兩回合結束後以30：0提前勝出，而女子49公斤第二種子的蘇柏亞，在首輪輪空後，8強賽面對黎巴嫩選手最終則是以18：0勝出。

三名選手晚間8點將在4強賽相繼登場，只要再拿下一勝就能奪下奧運門票，而明天則將輪到女子57公斤級的羅嘉翎登場，力拚滿額的四張門票。

黃鈺仁 蘇柏亞 跆拳道

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