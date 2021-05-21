LPGA／5天只睡20小時 徐薇淩純絲錦標賽暫居第一

我國旅美高球好手徐薇淩今天在美國威廉斯堡舉行的純絲錦標賽中，儘管因為調整時差的問題導致睡眠不足，不過仍於首輪抓下5鳥未吞柏忌，以低於標準桿5桿的66桿佳績暫時領先群雌。

上月曾在樂天錦標賽拿下本季最佳並列第6名的徐薇淩，過去三周展開亞洲行，分別在新加坡參加了匯豐錦標賽以及在泰國舉行的本田公開賽，返美後又隨即參加了美國公開賽資格賽，讓她直言經歷了一段瘋狂的行程。

在長途拔涉與調整時差的情況下，徐薇淩透露她過去5天合計僅睡了20個小時，儘管身體並沒有在最佳狀態，不過在今天登場的純絲錦標賽中，她仍是在首輪演出抓5鳥0柏忌的好表現，以1桿之差領先另外5名選手，暫居第1名。

徐薇淩透露，其實本場比賽並沒有為自己設任何目標，也並未抱持著太高的期待，「因為我睡得不多，所以對於本周沒有太多的期待，只想要好好睡覺、放鬆和打球，因為我真的好累。」

不過徐薇淩也強調，過去幾周的亞洲行確實帶給她一些收穫：「過去兩周在泰國和新加坡有一段不錯的經驗，因為那邊的天氣很熱又很濕，經過18洞後妳總是滿頭大汗，所以總無法在練習場上做些什麼，或是在果嶺上做任何事情。所以我試著休息一下，這讓我在每輪後都能放鬆許多，我想我把這樣的經驗延續到了本周。」當被問到下一周的比賽計畫時，她則笑說：「睡覺。」