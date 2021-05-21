足球／馬拉度納辭世 醫療團隊面臨過失殺人調查

司法消息來源透露，阿根廷足球傳奇巨星馬拉度納（DiegoMaradona）去年11月辭世，包括私人醫生在內共7人面臨過失殺人正式調查。

被控7人包括馬拉度納的神經外科醫生盧克（Leopoldo Luque）、精神科醫生科薩霍夫（AgustinaCosachov）以及心理學家狄亞士（Carlos Diaz），倘若被定罪，這些被告恐面臨坐牢8到25年不等刑期。

針對馬拉杜納死因的專家小組調查報告認定，這位足球界巨星並未獲得充分醫療照顧，在他去世數週前動腦血栓手術後，曾經歷一段「漫長痛苦時期」。

檢方認為，馬拉度納過世並非他的醫生處置不當或醫療疏失所致，但他們明知馬拉度納即將不久於人世，卻未全力防範。

檢方並掌握許多簡訊與聲音檔，證實馬拉度納在生前最後幾個月酗酒、使用鎮靜藥物與大麻，醫療團隊都知情。

馬拉度納於1986年帶領阿根廷國家隊獲得世界盃足球賽第2座冠軍盃後，成為數以百萬計阿根廷民眾的偶像。