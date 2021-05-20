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網球／溫布頓回歸 打算一天迎接萬名球迷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
溫布頓回歸，打算一天迎接萬名球迷。 路透社
溫布頓回歸，打算一天迎接萬名球迷。 路透社

去年因新冠肺炎疫情取消的溫布頓，下月28日回歸，大會還宣布，有信心至少開放百分之25的球迷進入全英俱樂部，估計一天至少會有1萬球迷入場。

溫布頓具有百年歷史，每年都吸引眾多球迷，每天約有42000名球迷會造訪全英俱樂部，2019年的13天賽事期間共有50萬397球迷入場；若按照今年大會設定，至少每天可迎接1萬多名球迷，累積超過12萬張門票的收入。

英國預計6月21日解除全境封鎖，不過溫布頓還有許多相關規定沒決定，包括票務和獎金，目前可以確定的是下月中之前都不會開放網路購票。

溫布頓官方表示，上月討論的是至少開放百分之25的座位，現在有計畫超越這項設定，如此信心和最近實施的政策有關，英國政府已經針對部分餐廳規定鬆綁，體育場所有機會也放鬆禁令，「不過我們也明白，政府和衛生當局針對變種疫情有許多討論，我們也會保持靈活態度來因應。」

溫布頓

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