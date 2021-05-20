帕爾馬女網賽／謝淑薇拉尾盤 女雙晉級4強

台灣網球一姐謝淑薇今天與日本搭檔土居美咲在帕馬女網賽女雙8強，次盤急拉尾盤連拿2局，最終以6比3、7比5扳倒妮爾與雷契米雅這對美法聯軍，順利挺進4強。

在征戰月底法國網球公開賽前，謝淑薇利用最後一場紅土的帕馬女網賽備戰，此役她單、雙打都參賽，可惜女單首輪出局，而女雙則改和日本好手土居美咲聯手，也打出好成績。

謝淑薇過去和捷克搭檔史翠可娃（BarboraStrycova）聯手曾攀上世界雙打球后寶座，可惜搭檔因懷孕暫別網壇，她改和比利時女將梅丹斯（EliseMertens）搭檔，無奈兩人不「合拍」，包括馬德里與羅馬女網賽都在首輪出局。

這次帕馬女網賽謝淑薇和土居美咲的「台日聯軍」，一路過關斬將闖進8強，今天面對美國女將妮爾（Ingrid Neel）與法國的雷契米雅（Elixane Lechemia），開賽雙方陷入破發混戰，前4局兩組人馬都無法守住發球局，戰成2比2。

直到第5局「台日聯軍」才首度成功保發，接下來兩人維持威猛進攻，再連破對手2個發球局，總計4度破發，最後先以6比3拿下首盤。

次盤「台日聯軍」維持局局破發的「慣例」，前3局又兩度攻破對手發球局，一度取得3比0領先，不過對手展現韌性，第10局打完追成5比5平。

決勝關頭，「台日聯軍」攜手再連下2局，且都讓對手在一分未得的絕對優勢下霸氣「關門」，最終以7比5拿下晉級4強的入場券。