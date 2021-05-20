國際奧會主席訪日敲定 預計7月中成行

應於去年夏天舉行的東京奧運延至今年7月23日揭幕，國際奧會主席巴赫原定本月訪日因疫情嚴峻取消，不過國際奧會昨晚宣布，巴赫在奧運開幕前的訪日行程敲定7月中之前成行。

國際奧林匹克委員會（IOC）副主席柯茲（JohnCoates）昨晚發函表示，巴赫（Thomas Bach）預定7月12日之前抵達日本，距離因疫情而延期的東京奧運開幕，剩下不到兩週的時間。

巴赫原定本月到訪，並參加在廣島市和平紀念公園所舉行的奧運聖火傳遞活動，但因日本多個縣市疫情拉警報而被迫取消。廣島市和平紀念公園是為了追悼原爆犧牲者和祈禱永久世界和平所建。

不過，日本當前民意不贊成舉辦奧運；民調顯示，大部分的日本民眾要求東京奧運再延期或取消。

此外，由於日本目前正在致力對付第4波疫情，當地醫師公會警告，醫療系統已超出負荷，而舉辦東京奧運可能會增添更多壓力。

自19日起，國際奧會官員與日本籌備單位展開為期3天的視訊對話，巴赫致開幕詞說，他相信在東奧7月23日揭幕前，超過80%在奧運村裡的選手及隨隊隊職員將完成疫苗接種，並說國際奧會將動員更多的醫療人員支援，以減輕日本醫療體系的重擔。

另據日本當地媒體今天報導，籌備單位為了平息民眾對於舉辦奧運而引發的憂慮，自國外入境日本參加奧運與帕運的人數將減半，合計包括選手、教練、後勤工作人員、各國官員與國際奧會成員、媒體記者大約共9萬4000人，低於原先預估的20萬人。