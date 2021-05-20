東奧安全有保障？ WPA、IOC掀口水戰

參加東奧的菁英運動員安全有保障嗎？作為運動選手的發聲筒，世界運動員協會（WPA）20日針對東奧的防疫專業度提出質疑，認為國際奧會雖然增加一年的籌備，但時至今日，主辦國的疫情掌控仍無法保障運動員安全。而國際奧會也反擊，主席巴赫提到，除了教戰手冊上滿滿的防疫守則，還會提供IOC自己的醫務人員，不會加重日本的公衛負擔。雙方辯論成口水戰。

WPA：防疫專業不足

根據《體育秘辛》報導，關注運動員人權、健康、安全、尊嚴的世界運動員協會（World Player Association，WPA）20日向國際奧會（IOC）發出警告，要求若想硬辦東奧，運動員的安全防護還得改善。

WPA主席施瓦布認為，雖然東奧延期一年，看似擁有更長的籌備時間，但至今距開幕日（7月23日）剩約2個月，IOC的醫療專業度還是遠不及標準，施瓦布提到，除了主辦地區還處於疫情緊急狀態，光是變種疫情的風險，IOC就沒有因應方案，疫苗推出進度不如預期，要如何確保運動員入境的安危？

IOC：WHO專家背書

WPA的態度也相當重要，他們轄下有美國大聯盟球員協會、世界足球運動員聯盟等大型球員協會，總計超過60個國家地區、8.5萬名運動員。而對此，據《BBC體育網》報導，IOC進行反擊，認為準備相當充分，他們釋出好幾版因應時局更新的教戰手冊（包含防疫措施），並會每日篩檢，主席巴赫補充說，IOC會提供自己的醫療人員，不會讓日本公衛系統超載負荷。

IOC的聲明稿還拉出專家背書，稱WHO的緊急公衛計畫主任、博士瑞安看過防疫計畫，評價是「即便東奧防疫十分繁瑣、艱難，IOC與東道主的合作足以管理疫情風險」。也有部分國家的代表團向IOC投下信任票，瑞典奧委會的執行官雷內博就表態，東奧會在IOC安全可靠的防疫泡泡、篩檢程序下，出色的辦妥。

不過，考慮到選手看法又相當不同，目前表態的選手仍多不認同防疫夠可靠，像是美國田徑隊直接取消在日本的奧運前訓練營，日本男、女網球明星錦織圭、大坂直美都說過，還是很擔心日本疫情現況。

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