網球／狀態難擋納達爾、約克維奇？ 費德勒透露心聲

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）睽違1年，將再度踏上紅土球場，投入家鄉舉辦的日內瓦男網賽，而談到緊接而來的法網，費德勒也透露目前自身備戰狀態。

費德勒去年歷經兩次膝蓋手術，原本有望在今年澳網復出，但還是延到3月中的杜哈公開賽才回歸賽場，在8強賽遭巴許拉舍維利（Nikoloz Basilashvili）擊退，費德勒隨後一路休戰至今，選擇在家鄉日內瓦男網賽開始紅土賽季。

比起其他三項大滿貫賽事，就屬紅土賽事的法網對費德勒來說最不順手，加上膝蓋才歷經兩度動刀，對於自身狀態他坦言，「我可能必須打個10場後，才能給出明確回答，上場比賽和練習不一樣，對受傷後回歸的我，不太可能與其他人處於相同水平，我很開心能復出，但現階段我不會去在意能否與納達爾（Rafael Nadal）及約克維奇（Novak Djokovic）並駕齊驅。」

本屆日內瓦男網賽，名列賽會頭號種子的費德勒位在籤表上半部，與第3種子魯德（Casper Ruud）落在同一區，其餘好手如沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov，第2種子）、迪米特洛夫（Grigor Dimitrov，第4種子）及佛格尼尼（Fabio Fognini，第6種子）皆在籤表下半部，對於費德勒來說是不錯的籤運。