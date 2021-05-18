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東奧愛爾達、東森、公視三台聯播 加入4K、VR服務

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
愛爾達電視台提供
愛爾達電視台提供

2020東京奧運在因為疫情延辦一年後，目前已經進入倒數2個月，而愛爾達電視、東森電視也在今天舉辦聯合轉播線上記者會，宣布將為國人帶來最完整的實況轉播，並將加入4K超高畫質、VR酷炫奧運轉播等服務，邀請民眾一同為台灣健兒加油。

愛爾達電視自2008年北京奧運起，各大國際大型運動賽事幾乎無役不與，今年更將第四度轉播奧運賽事，並且與東森、公視聯合轉播，並準備帶來台灣史上第一次的超高畫質的4K奧運轉播、與同步世界潮流的VR轉播，領銜打造最棒、最完整的「奧運轉播大平台」。

愛爾達電視董事長陳怡君表示，非常榮幸再次獲得國際奧會肯定，給予愛爾達台灣區奧運轉播總代理統籌任務，她強調，完整成熟的運動產業生態鏈，除了競技水平升級與球星培養等之外，也必須包含在科技、傳輸、平台、載具等技術升級下可提供創新求變的轉播業者，提供如早期的HD、3D 到最新的4K、甚至VR、AR轉播，讓賽事更好看，可以如煙火般照亮並炒熱運動產業。

而在今天的線上記者會中，也邀請到包括國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）、立法院副院長蔡其昌、體育署署長張少熙、中華奧會主席林鴻道等貴賓致詞，其中體育署署長張少熙指出，我國目前已經取得射擊、田徑、射箭、游泳、體操、自由車、桌球、馬術、拳擊、划船與輕艇等11項運動種類，共計33席參賽資格，他也邀請國人透過愛爾達電視、東森電視與公共電視的轉播，一同觀賞我國選手的精彩表現，為選手加油，成為中華隊最強的後盾。

至於中華奧會主席林鴻道也說：「現在距離東京奧運不到三個月，目前全球疫情瀰漫中，對於東京而言是非常艱辛的挑戰，我相信東京組委會一定會克服所有困難順利舉辦這次奧運，這段時間中華奧會整個籌備腳步絲毫沒有怠惰，一直積極推動整個奧運組團的工作，目前一切都很順利。」

除了目前取得的33席外，包括舉重郭婞淳、羽球戴資穎、周天成、王子維、王齊麟／李洋、柔道連珍羚、楊勇緯等人，甚至田徑、空手道、跆拳道、高爾夫、網球也都有機會陸續搶下奧運資格。

愛爾達電視台提供
愛爾達電視台提供

田徑 高爾夫 郭婞淳

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