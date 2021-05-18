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帕爾瑪女網／謝淑薇迎單、雙打500勝 創下超難得紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
謝淑薇拿下女雙生涯第500場勝利。 擷圖自畫面
謝淑薇拿下女雙生涯第500場勝利。 擷圖自畫面

在今年澳網女單表現亮眼的台灣好手謝淑薇，雖然首輪不敵賽會第4種子卡薩金（Daria Kasatkina），但在與日本女將土居美咲合拍的女雙16強賽事中，擊退義大利組合卡布蘭卡琪奧（Nuria Brancaccio）及皮嘉托（Lisa Pigato）搶進8強，同時也是謝淑薇生涯女雙第500場勝利。

帕爾瑪女網賽是因新冠肺炎疫情新設的賽事，美國傳奇名將大、小威廉絲（Venus & Serena Williams）也前來參戰，才剛在澳網寫下個人大滿貫賽最佳8強成績的謝淑薇，首戰面對世界排名37、名列賽會第4種子的俄羅斯對手卡薩金（Daria Kasatkina），以4比6、3比6敗下陣來，止步於32強。

與比利時名將梅騰絲（Elise Mertens）合拍後，兩戰下來皆於首輪止步，而在帕爾瑪女網賽上，謝淑薇改與土居美咲合拍成「亞洲組合」，首輪面對卡布蘭卡琪奧及皮嘉托，以6比4、6比0取得開門紅，同時也是謝淑薇雙打生涯累積第500勝(另259敗)，取得28座雙打冠軍，而現今在單、雙打涇渭分明的趨勢下，謝淑薇在單打成績上也有511勝327敗，拿下3座單打冠軍，生涯單、雙打皆500勝，創下相當難得的紀錄。

義大利 新冠肺炎 俄羅斯 疫情 日本

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