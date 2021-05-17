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疫情升溫 國訓選手與教練禁止外出至5月28日

中央社 / 台北17日電
國訓中心執行長李文彬。 報系資料照
國訓中心執行長李文彬。 報系資料照

台灣本土確診病例激增，除雙北已提升至第三級警戒，高雄國家運動訓練中心今天也頒佈「禁足令」，包括奧運培訓隊手、教練不得外出，只能在營休假，以期減少外出染疫風險。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣一口氣新增333名本土病例，且連續3天本土確診病例都破百，雙北今天也宣布高中職以下暫時停課兩週。

為兼具「抗疫」並持續備戰奧運，國訓中心今天下午宣布，即日起將禁止所有選手、教練休假外出，直到5月28日為止。

國訓中心執行長李文彬表示，台灣近來疫情攀升，國訓中心都是台灣最頂尖的運動員，其中也有不少即將參加東京奧運的國手，因此必須要好好保護他們的健康與安全，他希望選手與教練可以理解，在未來的12天一起配合度過難關。

李文彬比喻，現在雙北學校停課，目的就是要保護學生和小孩，「在國訓中心裡的選手，也都像我們的小孩。」他表示，目前禁足令會先實施至5月28日，接下來再看疫情變化做調整。

除選手教練以外，所有國訓中心的行政人員，收假後也需提供行蹤報告，就是要將病毒徹底排除在國訓中心以外，給所有備戰中選手一個安全無虞的環境。

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