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網球／波蘭天才少女無極限 擠身世界前10創新猷

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
斯威雅蒂。 美聯社
斯威雅蒂。 美聯社

去年法網，斯威雅蒂（Iga Swiatek）成為波蘭史上第一位摘下大滿貫的女將，今天她再寫個人里程碑，以19歲年紀擠身世界前10，成為23年來第5位排名前10的青少女。

斯威雅蒂昨天打下羅馬女網賽金盃，且是只花46分鐘就以兩個6：0橫掃捷克前「世界球后」 普莉絲卡娃，7個月內已拿下包括去年法網和今年阿德雷德在內的3座金盃。

昨天冠軍還讓波蘭天才少女締造多個紀錄，她成為史上第4位打下千分級大賽的青少女，過去僅有白俄羅斯「前球后」雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）、瑞士「辛吉絲接班人」班希琪（Belinda Bencic）和加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu）達成過如此成就。

去年法網排名還在54位的斯威雅蒂，本周世界排名也上升6名，來到世界第9，成為安德里斯庫、班希琪、雅莎蘭卡、退役的「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）和波蘭前輩拉凡絲卡（Agnieszka Radwanska）後的世界前10青少女。

法國好手茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）本周則是重返雙打世界第一，我國「一姊」謝淑薇從第2退到第3，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴並列21名。

法網 安德里斯庫

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