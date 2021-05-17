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不畏疫情 日本政府高官：東奧會如期舉辦

中央社 / 東京17日專電
日本政府高官表示，東奧如期舉行。美聯社
日本政府高官表示，東奧如期舉行。美聯社

日本新冠肺炎疫情擴大，主張取消或延期舉辦東京奧運暨帕運的聲浪增高。一名日本政府高級官員今天對日媒表示，已從去年夏天延後一年舉辦的東京奧運不會再延期。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情未平息，東奧是否舉辦引起熱議。

日本時事社報導，一名政府高官表示，東奧不會再延期，但會做好萬全的防疫措施，營造舉辦東奧的環境。

對此，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會上表示，國際奧林匹克委員會（IOC）已決定舉辦東奧的時間，東奧相關人士將團結一心努力籌備。政府也會合作因應。

日本朝日新聞今天公布最新民調顯示，民眾被問及對東奧的看法，結果在「停辦」、「再延期」、「今夏舉辦」這3個選項當中，回答「停辦」者占43%，居最多；其次是回答「再延期」者占40%，回答「今夏舉辦」者僅占14%。

與上次於4月實施的民調相較，最新民調顯示回答「停辦」者的比例大增；回答「今年夏天」者的比例減半。

東京奧運舉辦日期已更新為2021年7月23日至8月8日；帕運舉辦日期為8月24日至9月5日

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