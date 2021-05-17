足球／席丹球季結束將辭皇馬總教練傳聞 本尊鄭重否認

西班牙媒體先前報導，目前在西甲戰績排名第2的皇家馬德里總教練席丹已告知球員，打算在球季結束交出兵符。不過；他本人今天鄭重否認，並說這個傳聞是謊言。

皇家馬德里（Real Madrid）在客場揚威以1比0擊敗畢爾包（Athletic Bilbao），席丹（ZinedineZidane）於賽後記者會上鄭重澄清指出：「我怎麼會現在告訴我的球員我打算走人？這是謊言。」

他說：「我全神貫注於本賽季，還有一場球賽要打而且我們要全力以赴。我只關注最後的賽事，其他的等球季結束後再說。」

不過，先前媒體報導指出，席丹稍早暗示他可能會離開皇馬，並說：「是時後改變了，這不僅是為了我好，這對所有人都好。」

媒體報導另透露，若席丹離開後，可望接任皇馬總教練的可能人選包括前義大利甲級足球聯賽名隊尤文圖斯（Juventus）總教練阿萊格里（MassimilianoAllegri）、西班牙傳奇球星勞爾（Raul Gonzalez），和即將交出德國隊兵符的勒夫（Joachim Loew）。