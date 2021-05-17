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羅馬網賽／退球王奪第10冠 納達爾瞄準法網連霸

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
納達爾笑捧生涯第10座羅馬名人賽金盃。 法新社
納達爾笑捧生涯第10座羅馬名人賽金盃。 法新社

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）再度展現紅土天王的實力，今天凌晨以7：5、1：6、6：3擊敗塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），捧起生涯第10座羅馬名人賽金盃，累積36座名人賽冠軍也追平小約紀錄，他也直言，接續就是瞄準法網

納達爾笑說，真的很渴望羅馬金盃，「這是我生涯前幾個重要的冠軍之一，我已經在蒙地卡羅、巴塞隆納和法網贏過10冠，這裡我也很想達成。」

順利達成目標後，納達爾將回到故鄉馬約卡做最後調整，他說：「我認為這周我有所提升，但我仍需要維持進步。」

「當你有進步，還可以長時間每天都維持，你就會更有自信和安全感。」34歲的納達爾說。

從2005年開始，納達爾在法網出賽102場，僅僅吞過2敗；今年法網5月30日登場，去年完成連霸的「西班牙蠻牛」，除迎接生涯第13座紅土大滿貫金盃，大滿貫累積數量也追上「瑞士特快車」費德勒（Roger Federe）、並列男網第一。

今年納達爾除要挑戰將法網奪冠數推進到第14座，也要朝史上第一的21座大滿貫前進。

納達爾 法網

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