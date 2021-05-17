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羅馬網賽／蠻牛紅土太神 約克維奇承認法網要贏很難
法網前先在羅馬名人賽最終戰碰頭，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）大戰3盤，最終由納達爾以7：5、1：6、6：3捧起生涯第10座羅馬金盃，讓小約忍不住承認，法網想擊敗納達爾是艱困任務。
這是網壇兩大天王生涯第57碰頭，也是第6度羅馬名人賽決賽碰頭，連同今天凌晨4度居亞的約克維提到，羅馬的連續戰役是法網前很好的熱身，「我其實現在才開始覺得，我真的有紅土的感覺了。」
「所以如果我能表現的像昨晚（4強賽3盤奪勝）和今天，我認為我有很好機會在巴黎過關斬將。」今年澳網登頂的小約也承認，有納達爾在前，法網奪冠機會不大，但仍值得一試。
小約先前幾場紅土賽事表現平平，蒙地卡羅名人賽16強出局，家鄉舉行的貝爾格勒公開賽止步4強，羅馬才有爭冠機會；身為法網衛冕軍的納達爾則是打下羅馬和巴塞隆納公開賽冠軍，蒙地卡羅和馬德里名人賽都停在8強。
小約生涯唯一打下法網金盃就是納達爾因腕傷缺席的2016年，前年有機會挑戰第2座紅土大滿貫金盃，就是決賽被納達爾直落3擋下；今年若能在法網封王，他就能成為史上第3位完成不只一次「全滿貫」的球員。
今年法網原定5月23日開打，受新冠肺炎疫情影響，延後到5月30日開戰。
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