義大利公開賽／男網世界前2對決 納達爾拍落約克維奇奪第10冠

西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）今天以7比5、1比6、6比3擊敗世界男單排名第一的約克維奇（Novak Djokovic），贏得個人生涯第10座義大利公開賽冠軍。

納達爾迎戰去年義大利公開賽冠軍約克維奇，今天這場決賽耗時2小時49分鐘，最終納達爾以7比5、1比6、6比3取勝。

賽後納達爾表示：「我第10度拿到這座獎盃真是太神奇了，這是難以想像的。」

納達爾今天奪冠後，也追平約克維奇坐擁36座ATP大師賽金盃的紀錄。