體育署分流辦公3套方案 週一開會決議

國內疫情攀升，雙北已提升至第三級警戒，體育署長張少熙透露，已規劃3套分流辦公方案，明天早上10時將召開疫情應變小組會議，會後將決議採取哪一種辦公方案。

張少熙指出，其實即已超前部署第2辦公室，所有軟硬體也建置完畢，第2辦公地點距離體育署辦公大樓也只要不到5分鐘車程，唯一缺點是啟動異地辦公成本很高。

此外張少熙也提到居家辦公，以及混合辦公等不同方案，「有些同仁可以上午居家辦公，下午再進大樓上班；而上午進大樓的同仁，下午則可以返家居家辦公，這樣也能達到分流辦公目的。」

張少熙強調，體育署內部視訊會議系統也早早完成設置，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未爆發前，至少已進行過2次以上演練，因此無論採取哪一套分流辦公方案，都不會影響行政效率。

目前體育署已配合教育部先啟動彈性上班，上班時間從上午7時30分至10時，下班時間則下午為4時30分至晚間7時。張少熙透露，明天上午的疫情應變小組會議邀集體育署6組代表參加，屆時將會有更明確結果。

另外，體育辦公大樓也是台灣體育單項協會辦公室，出入人數眾多，張少熙則強調，除1樓大門早已設置紅外線體溫感測器，也會要求進入得用酒精乾洗手，並在車道增加檢核員，並嚴格執行外送人員不得將餐飲送上樓等相關規定。