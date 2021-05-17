體育署分流辦公3套方案 週一開會決議

中央社 / 台北16日電

國內疫情攀升，雙北已提升至第三級警戒，體育署長張少熙透露，已規劃3套分流辦公方案，明天早上10時將召開疫情應變小組會議，會後將決議採取哪一種辦公方案。

張少熙指出，其實即已超前部署第2辦公室，所有軟硬體也建置完畢，第2辦公地點距離體育署辦公大樓也只要不到5分鐘車程，唯一缺點是啟動異地辦公成本很高。

此外張少熙也提到居家辦公，以及混合辦公等不同方案，「有些同仁可以上午居家辦公，下午再進大樓上班；而上午進大樓的同仁，下午則可以返家居家辦公，這樣也能達到分流辦公目的。」

張少熙強調，體育署內部視訊會議系統也早早完成設置，在新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未爆發前，至少已進行過2次以上演練，因此無論採取哪一套分流辦公方案，都不會影響行政效率。

目前體育署已配合教育部先啟動彈性上班，上班時間從上午7時30分至10時，下班時間則下午為4時30分至晚間7時。張少熙透露，明天上午的疫情應變小組會議邀集體育署6組代表參加，屆時將會有更明確結果。

另外，體育辦公大樓也是台灣體育單項協會辦公室，出入人數眾多，張少熙則強調，除1樓大門早已設置紅外線體溫感測器，也會要求進入得用酒精乾洗手，並在車道增加檢核員，並嚴格執行外送人員不得將餐飲送上樓等相關規定。

延伸閱讀

全大運／受疫情影響 未開賽項目展延

全大運／開幕前喊卡 未開賽8運動延期舉行

全大運／防疫總動員 成大組織防疫網

「台銀、台啤條款」 公營事業組職業隊可望解套

相關新聞

帕爾瑪女網／小威廉絲參戰 謝淑薇首輪落馬

澳網後才在羅馬女網賽再度亮相，美國網壇天后小威廉絲（Serena Williams）在別具意義的生涯千場出賽卻吞敗場，本...

輿論無力影響 東奧舉辦取決於代表團

針對日前日本國內上呈的東奧取消請願書，反映出疫情第四波重擊讓反對輿論高漲，但據外媒分析，東奧成敗關鍵與日本民眾反對聲浪無關。首先依照奧運合約，只有國際奧會有資格喊卡，日本當局只是被夾在中間左右為難，東

網球／不打法網？墨瑞可能直接準備溫布頓

3月因腹股溝傷勢退出邁阿密名人賽的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），紅土賽季雖有出賽紀錄，但僅止於雙打，現在他...

NFL／勞倫斯復仇？布雷迪踢館愛國者？ 賽事精采可期

NFL本周公布了2021球季的賽程，以下是我最推薦一看的幾場比賽。

羅馬網賽／球王、蠻牛寶刀未老！決賽上演57度對決

歷經2天、超過3小時的馬拉松激戰，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）逆轉擊敗希臘好手西西帕斯（...

成都世大運日期確定 2022年6月26日開幕

受到疫情波及的成都世界大學運動會一延再延，國際大學運動總會（FISU）昨天與世大運執行委員進行視訊會議後確定，順延一年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。