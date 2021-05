帕爾瑪女網／小威廉絲參戰 謝淑薇首輪落馬

澳網後才在羅馬女網賽再度亮相,美國網壇天后小威廉絲(Serena Williams)在別具意義的生涯千場出賽卻吞敗場,本季第一場紅土賽事就吞敗仗,她也確定接受義大利帕爾瑪女網賽外卡,法網開打前再好好熱身一番。

39歲的小威,相隔3個多月再度出賽卻以6:7(6:8)、5:7敗給阿根廷對手波多諾斯卡(Nadia Podoroska),她表示或許自己還需要再多打幾場比賽,「所以我可以找到方向,和教練及團隊看看要怎麼做。」她也提到,已經為了紅土準備月餘,但實戰需要適應的感覺又完全不同。

