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帕爾瑪女網／小威廉絲參戰 謝淑薇首輪落馬

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇落敗。 擷圖自畫面
謝淑薇落敗。 擷圖自畫面

澳網後才在羅馬女網賽再度亮相，美國網壇天后小威廉絲（Serena Williams）在別具意義的生涯千場出賽卻吞敗場，本季第一場紅土賽事就吞敗仗，她也確定接受義大利帕爾瑪女網賽外卡，法網開打前再好好熱身一番。

39歲的小威，相隔3個多月再度出賽卻以6：7（6：8）、5：7敗給阿根廷對手波多諾斯卡（Nadia Podoroska），她表示或許自己還需要再多打幾場比賽，「所以我可以找到方向，和教練及團隊看看要怎麼做。」她也提到，已經為了紅土準備月餘，但實戰需要適應的感覺又完全不同。

小威長期合作的教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）也透過社群平台表示，小威久未出賽，團隊希望法網前能多打幾場比賽，因此把帕爾瑪女網賽加入行事曆中。

帕爾瑪女網賽是因新冠肺炎疫情新設的賽事，除小威拿到外卡，大會也宣布，小威姊姊大威廉絲（Venus William）也獲頒外卡。

我國「一姊」謝淑薇結束羅馬女網賽賽程後也轉往帕爾瑪，但今天女單首戰面對世界排名37的俄羅斯對手卡薩金（Daria Kasatkina），謝淑薇以4：6、3：6敗陣，停在32強。

謝淑薇接續還有雙打賽程，這站她和日本女將土居美咲合拍，亞洲組合列第3種子，首戰將和地主組合搶8強門票。

小威廉絲 大威廉絲 謝淑薇

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