聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／不打法網？墨瑞可能直接準備溫布頓
3月因腹股溝傷勢退出邁阿密名人賽的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），紅土賽季雖有出賽紀錄，但僅止於雙打，現在他更拒絕日內瓦公開賽要頒發的外卡，缺席今年法網、直接備戰草地賽季的可能性愈來愈高。
英國媒體報導，最高排名曾登世界第一的墨瑞，羅馬名人賽只和同胞布魯迪（Liam Broady）搭檔，且16強止步，由於他目前單打排名123，若要參加法網必須從會外賽打起，或是等待大會頒給的會內外卡。
不過34歲的墨瑞除沒參加本周登場的日內瓦或里昂公開賽，被視為跳過法網的前奏曲，且墨瑞先前就透露「迫不及待在地主球迷前出賽」，很可能直接留在英國準備草地賽季。
今年法網24日登場，草地賽季則是下月登場，皇后草地賽6月14日開戰，墨瑞兩度登頂的溫布頓則是6月28日點燃戰火。
溫布頓去年受新冠肺炎疫情影響停辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言