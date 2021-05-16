網球／不打法網？墨瑞可能直接準備溫布頓

3月因腹股溝傷勢退出邁阿密名人賽的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），紅土賽季雖有出賽紀錄，但僅止於雙打，現在他更拒絕日內瓦公開賽要頒發的外卡，缺席今年法網、直接備戰草地賽季的可能性愈來愈高。

英國媒體報導，最高排名曾登世界第一的墨瑞，羅馬名人賽只和同胞布魯迪（Liam Broady）搭檔，且16強止步，由於他目前單打排名123，若要參加法網必須從會外賽打起，或是等待大會頒給的會內外卡。

不過34歲的墨瑞除沒參加本周登場的日內瓦或里昂公開賽，被視為跳過法網的前奏曲，且墨瑞先前就透露「迫不及待在地主球迷前出賽」，很可能直接留在英國準備草地賽季。

今年法網24日登場，草地賽季則是下月登場，皇后草地賽6月14日開戰，墨瑞兩度登頂的溫布頓則是6月28日點燃戰火。

溫布頓去年受新冠肺炎疫情影響停辦。