輿論無力影響 東奧舉辦取決於代表團

針對日前日本國內上呈的東奧取消請願書，反映出疫情第四波重擊讓反對輿論高漲，但據外媒分析，東奧成敗關鍵與日本民眾反對聲浪無關。首先依照奧運合約，只有國際奧會有資格喊卡，日本當局只是被夾在中間左右為難，東奧最終命運就看各代表團、運動員支不支持，近期又傳出習近平高呼支持舉辦，可望派出大批運動員參與，無形添加舉辦信心。

反對東奧輿論

根據《體育星報》日前報導，日本反對東奧聲浪從沒停過，伴隨著第四波疫情重創該國，連緊急狀態措施都無法遏止疫情熱度增升，組織者在短短9天內就蒐集超過35萬的連署簽名，向當局請願反對舉辦東奧。按照最新的民調（本月7日到9日），有59%的日本民眾盼取消東奧，僅39%的人希望按原定計劃舉行。

然而，這樣的聲浪基本無法撼動東奧的運行，如當天連署新聞一出，《路透社》就報導，儘管民眾反對，IOC仍舊信心滿滿，這原因與奧運舉辦的細節有關。

《BBC體育》就引用國際體育律師梅斯特所述，東奧是按照IOC與主辦國日本之間簽訂的合約，其中撤銷文件僅賦予IOC有喊卡的權力，奧運算是IOC的「獨家資產」，若主辦國執意單方面毀約，所有損失由當地奧委會承擔。顯然，日本奧委會與當局陷入兩難，只能按照IOC的要求繼續進行。

關鍵在各國代表團態度

那東奧成敗關鍵在何處？《南華早報》16日則分析，輿論影響不了東奧，只有相關人士的意願會影響，也就是各國運動員與奧委會，各國會各自判斷疫情與防疫措施的安全性，若過多代表團放棄參與，或是有個大型代表團登高一呼，才是舉辦與否的最大關鍵。

目前來說，東奧舉辦很可能已獲得一個大型代表團的支持表態。據《日本共同社》報導，中國國家主席習近平月初就致電過IOC主席巴赫，表達了中國支持的立場，除了願意提供該國開發的疫苗支持，更可望派出大批運動員與教練團參與。此舉雖然被猜測摻雜了中國的政治想法，盼緊接而來的北京冬奧別被抵制，但無論如何，中國的支持會讓東奧舉辦注入強心針。

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