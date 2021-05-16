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羅馬網賽／球王、蠻牛寶刀未老！決賽上演57度對決

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
納達爾。 美聯社
納達爾。 美聯社

歷經2天、超過3小時的馬拉松激戰，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）逆轉擊敗希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿到4強門票沒多久，球王再以6：3、6：7（5：7）、6：2力退「地主希望」索內戈（Lorenzo Sonego），生涯第10度闖進羅馬名人賽最終戰。

小約最終戰的對手不是別人，正是紅土戰績彪炳的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），這將是世界前2的頂尖好手生涯第57次對決，小約雖取得29勝27敗些微優勢，不過兩人過去8度在羅馬碰頭，納達爾以5勝3敗稍居上風，包括決賽5次對決的3勝2敗。

納達爾8強賽拍下上一站馬德里登頂的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），4強賽再以兩個6：4結束美國奧普卡（Reilly Opelka）的驚奇之旅，除延續羅馬4強賽的12戰全勝完美紀錄，晉級過程和小約都拍下許多年輕一輪的好手，證明「寶刀未老」。

小約透露，擊敗西西帕斯後，他和小約在休息室還彼此開玩笑，他笑說：「我們說，老傢伙都還沒放棄，他前些日子才說，費德勒（Roger Federer）、他和我都老了，但我不同意，我認為我們展現出些不同的、充滿活力的能量。」

連兩場都打滿三盤的球王也提到，自己沒太多時間恢復，希望決賽能盡力展現，「因為那絕對是我需要的，對上納達爾要取得機會，這肯定是必須。」

納達爾生涯已經9度高捧羅馬名人賽金盃，若是決賽打下小約，名人賽累積36冠也將追平球王，並列史上第一。

納達爾 西西帕斯 Roger Federer

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