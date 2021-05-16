成都世大運日期確定 2022年6月26日開幕

受到疫情波及的成都世界大學運動會一延再延，國際大學運動總會（FISU）昨天與世大運執行委員進行視訊會議後確定，順延一年的成都世大運將於2022年6月26日開幕。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐全球，去年一度造成國際體育賽事全面停擺，就連原訂去年舉行的2020東京奧運，都被迫順延一年至今年7月舉行。

依照原訂計畫，2021年成都世大運將於今年8月16日開幕，由於距離延期後的東京奧運時間太近，FISU一度宣布比賽往後延期2天開幕，改於8月18日登場。

不料今年疫情捲土重來，各國紛紛表態希望延期，加上部分國家邊境管制措施仍未鬆綁，因此FISU在今年4月2日宣布，成都世大運將順延一年舉辦。

根據FISU官網公布的新聞稿，明年登場的成都世大運將於6月26日開幕，比賽至7月7日閉幕，FISU代理主席艾德（Leonz Eder）表示，他很開心在明年可以找到合適的時間舉辦世大運。

艾德並強調，成都世大運的組織委員會已做好充分準備，讓比賽能在今年如期舉行，但因疫情全球大流行導致有許多限制，因此最好的方法就是讓賽會延期一年，希望能在最適合的社會條件下，舉辦最好的體育賽事。