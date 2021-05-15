自由車／公開徵選第6人 Bryton車隊盼給年輕車手機會

今年成軍後並集結了國內一級車手的Team Bryton Icefield，在今天宣布將公開徵選車隊第6人，只要是年齡17至20歲且曾在自由車公路賽獲得分齡／總排前6名的車手都可報名參選，朝著成為職業車手的目標前進。

年初成軍的Team Bryton Icefield集結了台灣第一級車手包括吳之皓、蕭世鑫、盧紹軒和蘇宇銘之外，4月再加入熊凱文後，成軍才幾個月已經連續拿下陽明山登山王、塔塔加、花東賽第2日、桃園市長盃和太平山自行車賽的5站冠軍。

Bryton董事長同時是Team Bryton Icefield領隊王聖慜著眼於給台灣年輕車手成長的機會，特意開放1個名額來向外界公開徵選，讓心懷職業車手夢的台灣年輕車手有一個起點，希望透過車隊的資源來提升台灣青年車手的實力，甚至未來還可能有透過Bryton的資源邁向歐洲職業車隊的機會。

Team Bryton Icefield的青年車手招募採兩階段，第一階段書面審查，將錄取5至10名可以參與第二階段訓練營，報名資格有三條件：包括年齡17至20歲、2020年至今曾參與自由車公路賽事並獲得分齡／總排前6名者、有志成為職業選手並能夠長期配合車隊活動者。

第二階段是獲選車手可以免費參加6月12到13日於埔里舉行的訓練營，結束後將錄取1名加入車隊，成為Team Bryton Icefield的第6人，未來都將可以隨著車隊參加全台各地的自由車賽事，同時車隊也將提供每月營養金3000元。