全大運／防疫升級賽事喊卡 四運動2112人次受影響

目前正在台南成功大學舉行的110年全國大專校院運動會，在13日宣布尚未舉行賽事將延期辦理後，今天更因應雙北疫情警戒提升至第三級，所有賽事至今天中午為止全數暫停，包括正在進行中的羽球、橄欖球、網球、射箭等四項運動都喊卡，共計2112人次受到影響。

針對行政院上午宣布：將雙北防疫警戒提升為第三級，啓動嚴格管制措施，提升防疫規格。

110年全大運執行委員會顧及眾多教練及選手之健康與安全，經裁判長共識及教育部體育署同意，宣布賽程到今天中午為止，其他未完之賽程一併展期辦理。

110年全大運目前尚在辦理之4項賽事，包括羽球、橄欖球、網球、射箭將予以展期，併同之前宣布展期之8種9項賽事，待疫情紓緩時舉辦，預計於110年9月底前辦理完畢。

今天停止比賽，後續影響包括羽球1344人次、網球208人次、射箭126人次、橄欖球300人次，影響人次計2112人次。