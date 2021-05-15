全國小學田徑錦標賽　屏東400接力爆冷奪首金

110年全國小學田徑錦標賽日前在新竹縣立體育場落幕，屏東縣代表隊獲得參賽以來的最佳成績，團體男童4×100公尺接力金牌、4×200公尺接力銀牌、12×100公尺大隊接力銅牌;個人男童200公尺銀牌、跳高第7名；其中，男童4×100公尺接力是屏東縣組隊參賽以來首面的接力金牌，教練賴進龍說，4名選手來自不同學校，克服集訓時的交通問題，這面金牌得來真得不易。

4位接力金牌選手分別是第1棒石門國小張帛丞、第2棒文樂國小洪昶易、第3棒黎明國小董育廷，都是原住民學生，第4棒仙吉國小朱子權逆轉壓線時，4人和教練、家長開心擁抱；教練賴進龍說，練習時天氣炎熱，選手從不缺席、也不喊累，培養接棒默契，才能在競爭激烈的4×100接力項目中力壓六都，拿下這面高難度的接力金牌。

他說，組訓之初，學生來自縣內不同學校且距離遙遠，很擔心能否如期出席練習，賽前集訓開始後，各校老師與家長都排除萬難接送學生到屏東市田徑場練習，學生對各項練習課表與任務也都認真完成，讓人欣慰；其中石門國小張帛丞是學校足球隊隊員，賽前有膝蓋舊傷問題，比賽時發揮堅毅精神，在不被看好的情況下，才有後來逆轉摘金的機會。

這次全小運屏東接力獲首金，屏東縣田徑委員會總幹事潘文道說，教練團隊功不可沒，除感佩教練的辛勞與縣府長期以來對田徑運動的支持外，更要感謝學校及家長犧牲課後時間陪伴選手練習，期待屏東未來還有更多優秀選手發光發熱