全大運射箭／同室操戈 湯智鈞完成男單2連霸

全國大專校院運動會射箭男子個人對抗賽金牌戰，上演「同室操戈」的精彩好戲，台北大學「湯包」湯智鈞歷經加射後以6比5險勝台灣師大魏均珩，完成全大運男子個人2連霸。

湯智鈞與魏均珩都是奧運射箭培訓隊國手，兩人平時在國家運動訓練中心不僅是隊友，還是室友，如今在賽場兵戎相見，贏家湯智鈞不敢造次：「我是運氣好。」

這場比賽過程扣人心弦，雙方正規賽積點以5比5扯平，加射一箭又雙雙命中9分，依照規則裁判得測量箭位與靶心之間距離，較近者勝，不料兩人箭位竟又差不多，最後裁判宣布由湯智鈞獲勝。

過去魏均珩一直是台灣男子射箭隊一哥，但湯智鈞透露，兩人在決賽對決的機會卻少之又少，因此這次兩人在金牌戰相遇，他說：「我很想贏，不想輸。」

魏均珩則搞笑地說：「原來他都是這樣跟你們說的，意思是我通常還沒射到金牌戰就先輸了。」開過玩笑，他才正色表示，他很享受比賽的過程，重點是過程中的小瑕疵回去後得再修正。

由於現場風勢很大，比賽中湯智鈞有一箭為了等風勢和緩，在最後倒數計時階段才發射，他笑說：「那一箭我腎上腺素都起來了，太刺激了。」

但湯智鈞的教練劉展明卻透露，其實在強風中愛徒已經起弓準備揚箭，是他提醒先放下：「賽前我就告訴他，這場比賽要有耐心、要等風，他放箭節奏可以明確，但不要風大就亂射，這也是磨練他，比賽時什麼狀況都有可能發生。」