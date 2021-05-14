快訊

診所貼公告「發現新莊區第一個確診病例」 停業3天消毒

北科大學生與萬華確診者足跡重疊！目前發燒隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全大運射箭／同室操戈 湯智鈞完成男單2連霸

中央社 / 台南14日電
射箭好手湯智鈞代表台北大學出征，14日在110全國大專校院運動會公開男生組射箭反曲弓個人對抗賽決賽，以6比5擊敗對手，拿下冠軍。中央社
射箭好手湯智鈞代表台北大學出征，14日在110全國大專校院運動會公開男生組射箭反曲弓個人對抗賽決賽，以6比5擊敗對手，拿下冠軍。中央社

全國大專校院運動會射箭男子個人對抗賽金牌戰，上演「同室操戈」的精彩好戲，台北大學「湯包」湯智鈞歷經加射後以6比5險勝台灣師大魏均珩，完成全大運男子個人2連霸。

湯智鈞與魏均珩都是奧運射箭培訓隊國手，兩人平時在國家運動訓練中心不僅是隊友，還是室友，如今在賽場兵戎相見，贏家湯智鈞不敢造次：「我是運氣好。」

這場比賽過程扣人心弦，雙方正規賽積點以5比5扯平，加射一箭又雙雙命中9分，依照規則裁判得測量箭位與靶心之間距離，較近者勝，不料兩人箭位竟又差不多，最後裁判宣布由湯智鈞獲勝。

過去魏均珩一直是台灣男子射箭隊一哥，但湯智鈞透露，兩人在決賽對決的機會卻少之又少，因此這次兩人在金牌戰相遇，他說：「我很想贏，不想輸。」

魏均珩則搞笑地說：「原來他都是這樣跟你們說的，意思是我通常還沒射到金牌戰就先輸了。」開過玩笑，他才正色表示，他很享受比賽的過程，重點是過程中的小瑕疵回去後得再修正。

由於現場風勢很大，比賽中湯智鈞有一箭為了等風勢和緩，在最後倒數計時階段才發射，他笑說：「那一箭我腎上腺素都起來了，太刺激了。」

但湯智鈞的教練劉展明卻透露，其實在強風中愛徒已經起弓準備揚箭，是他提醒先放下：「賽前我就告訴他，這場比賽要有耐心、要等風，他放箭節奏可以明確，但不要風大就亂射，這也是磨練他，比賽時什麼狀況都有可能發生。」

延伸閱讀

全大運射箭／決賽勝率百分百 林佳恩射下3金

全大運／受疫情影響 未開賽項目展延

全大運／黃渼茜12日破全國惜未達奧運B標 再拚50自仍飲恨

全大運／開幕前喊卡 未開賽8運動延期舉行

相關新聞

足球／傻眼！女守門員半場開球破門得分 視頻全球瘋傳

昨(13)日在瑞典女子足球聯賽上，出現了超級神奇的進球，擔任門將的佩特森(Guro Pettersen)在半場秀出一記射門，球不偏不倚越過守門員頭頂，幾乎是要擊中門框上緣的情況下進球，但可惜這記驚奇射

自由車／落後車手遭補給車搶快追撞差點被輾 網怒：殺人嗎？

今(14)日在環義大利自行車賽上，出現了令人怵目驚心的畫面，隸屬於Deceuninck-Quick Step車隊的車手塞里(Pieter Serry)正處吊車尾落後時，卻遭後方支援車追撞，賽後影片經上

全大運射箭／同室操戈 湯智鈞完成男單2連霸

全國大專校院運動會射箭男子個人對抗賽金牌戰，上演「同室操戈」的精彩好戲，台北大學「湯包」湯智鈞歷經加射後以6比5險勝台灣...

全大運射箭／決賽勝率百分百 林佳恩射下3金

單日參加3場決賽，來自國立體大的林佳恩都沒失手，她在今年全國大專校院運動會射箭項目，一口氣包辦女子團體、女子個人，以及混...

羅馬網賽／超級搶十遭逆轉 詹家姊妹八強止步

我國女子網球雙打好手詹詠然／詹皓晴，今天在義大利羅馬舉行的名人賽中，於女雙八強碰上日本組合柴原瑛菜／青山修子，在先拿下首...

輕艇／亞運國手張筑涵挺進奧運 奪史上首張輕艇門票

我國輕艇激流K艇好手張筑涵在今天傳出獲得東京奧運參賽門票的好消息，這也是我國史上首張奧運輕艇激流門票，已經有三屆亞運參賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。