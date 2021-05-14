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全大運射箭／決賽勝率百分百 林佳恩射下3金

中央社 / 台南14日電
林佳恩在全大運射下3金。 中央社
林佳恩在全大運射下3金。 中央社

單日參加3場決賽，來自國立體大的林佳恩都沒失手，她在今年全國大專校院運動會射箭項目，一口氣包辦女子團體、女子個人，以及混雙對抗賽等3面金牌，成了最大贏家。

110年全國大專校院運動會射箭項目，今天在台南長榮大學進行壓軸獎牌戰，下午氣溫飆破攝氏35度，但風勢很大，讓選手在臨場判斷帶來很大考驗。

林佳恩脖子上掛著3面亮澄澄的金牌，就算掛著口罩，依舊擋不住她開心的笑容，她承認，一口氣在運動會拿3面金牌是生涯頭一遭，「我沒有設定，但有想過。」

事實上，林佳恩上一次參加全大運，已是3年前的往事，主因是她希望把機會留給學妹，今年由於她碩班即將畢業，加上比賽又鄰近東京奧運，「我是抱著來學習的態度參賽。」

第1天的個人排名賽，林佳恩自認表現並不理想，但教練陳詩園告訴她：「妳明明很好，為什麼射起來要綁手綁腳。」她透露，教練的話帶給她滿滿的正向力量，在拿下3金後，她笑說：「我覺得自己很棒，但好還要更好。」

林佳恩強調，在這次團體賽當中，她嘗試當個領導者，除了經驗傳承，她還得穩定團隊，也要穩定自己，「我在帶領她們，但我也在學習。」

在射箭生涯中，老爸是林佳恩天字第一號鐵粉，無論大大小小比賽，老爸就算不能到現場，也會在電腦前緊盯，因此比賽結束後，林佳恩笑說：「雖然爸爸應該已經知道結果了，但我現在最想做的事，就是打電話跟他報喜。」

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