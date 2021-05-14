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羅馬網賽／超級搶十遭逆轉 詹家姊妹八強止步

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
詹詠然(右)與妹妹詹皓晴。 資料照(劉雪貞提供)
詹詠然(右)與妹妹詹皓晴。 資料照(劉雪貞提供)

我國女子網球雙打好手詹詠然詹皓晴，今天在義大利羅馬舉行的名人賽中，於女雙八強碰上日本組合柴原瑛菜／青山修子，在先拿下首盤的情況下，第二盤遭到對手逼平後，最終在超級搶十被對手逆轉，以6：4、5：7、6：10敗下陣來。

去年因為疫情缺席了紅土賽季的詹家姊妹，今年再戰紅土賽季雖然在馬德里未能開胡，不過羅馬名人賽前兩場賽事中接連取勝，挺進到8強賽。

不過今天面對日本組合柴原瑛菜／青山修子，詹詠然／詹皓晴在首盤賽事搶先出擊，首局就率先破發得手，一度取得3：1領先，儘管第6局遭到對手回破發，但第9局再下一城，並以6：4先收下首盤。

第二盤兩組人馬展開激烈的破發大戰，在前10局中雙方各自打破對手2次發球局，不過關鍵第12局詹家姊妹再度失守，以5：7遭到追平；決勝盤搶十日本組合開盤就連拿3分拉開差距，並在盤中一度取得8：2大幅領先，最終詹家姊妹也以6：10敗下陣來，無緣追平在此賽事的最佳成績。

詹皓晴 詹詠然

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