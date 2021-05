自由車／落後車手遭補給車搶快追撞差點被輾 網怒：殺人嗎？

今(14)日在環義大利自行車賽上,出現了令人怵目驚心的畫面,隸屬於Deceuninck-Quick Step車隊的車手塞里(Pieter Serry)正處吊車尾落後時,卻遭後方支援車追撞,賽後影片經上傳後,粉絲見狀也聲援塞里「這在殺人嗎?」

環義賽事進行到第6賽段,當時車手正面臨上坡艱辛路段,處於集團尾段的塞里似乎使不上力,速度與前頭車手明顯有些差距,而此時BikeExchange車隊的支援車未注意到放慢的塞里,一頭撞上使之重摔在地,甚至差點輾壓了塞里。

Pieter Serry is hit by the BikeExchange team car on the final climb of stage 6 of the #Giro d'Italia! Luckily he's back up and running on the summit finish pic.twitter.com/JDyC7UG6cu