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自由車／落後車手遭補給車搶快追撞差點被輾 網怒：殺人嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
環義賽發生補給車追撞事故。 美聯社
環義賽發生補給車追撞事故。 美聯社

今(14)日在環義大利自行車賽上，出現了令人怵目驚心的畫面，隸屬於Deceuninck-Quick Step車隊的車手塞里(Pieter Serry)正處吊車尾落後時，卻遭後方支援車追撞，賽後影片經上傳後，粉絲見狀也聲援塞里「這在殺人嗎？」

環義賽事進行到第6賽段，當時車手正面臨上坡艱辛路段，處於集團尾段的塞里似乎使不上力，速度與前頭車手明顯有些差距，而此時BikeExchange車隊的支援車未注意到放慢的塞里，一頭撞上使之重摔在地，甚至差點輾壓了塞里。

塞里在倒地一陣子後，也重回賽場並完成此段賽事，隨後透過Deceuninck-Quick Step車隊向大眾報平安。根據報導，當時駕駛支援車的BikeExchange總監貝茲(Gene Bates)，也在事發當下向塞里致歉，但還是免不了遭驅逐出場，而BikeExchange車隊事後收到2000瑞士法郎(約新台幣61820元)的罰款，旗下車手也將在第7賽段被裁罰以最末排位置發車。

推特上也釋出這令人驚心動魄的一幕，讓許多人為塞里忿忿不平道，「這在殺人吧？」、「可怕的一瞬間」、「駕駛是他X的在看哪裡？」

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