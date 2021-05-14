足球／傻眼！女守門員半場開球破門得分 視頻全球瘋傳

集結各國運動好手的東京奧運，推遲一年後將在今夏正式點燃戰火，但在世界疫情愈發嚴峻的情況下，要求東奧停辦的聲浪越來越大，而日本軟體銀行的創辦人、同時也是日職軟銀鷹老闆孫正義，對即將舉辦的東奧也表達擔憂。

2021-05-14 10:43