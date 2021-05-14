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足球／傻眼！女守門員半場開球破門得分 視頻全球瘋傳

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖(非本人)。 美聯社
示意圖(非本人)。 美聯社

昨(13)日在瑞典女子足球聯賽上，出現了超級神奇的進球，擔任門將的佩特森(Guro Pettersen)在半場秀出一記射門，球不偏不倚越過守門員頭頂，幾乎是要擊中門框上緣的情況下進球，但可惜這記驚奇射門仍無法幫助球隊取勝。

瑞典女子足球聯賽共有12支球隊，在昨日皮特奧對決林雪坪的賽事上，效力於皮特奧的挪威門將佩特森，在球隊陷入2比4落後的情況下在半場開自由球，場上球員無不認為佩特森將以送出助攻為目標，沒想到她大腳一開，球卻一路衝向球門，就算林雪坪的守門員伸長了手仍搆不到球，佩特森因此射門得分。

不過這記進球對於皮特奧來說太晚了，最終裁判也在幾分鐘後吹停比賽，林雪坪仍以4比3帶走勝利，繼續保有聯盟前3的歐冠資格，而功虧一簣的皮特奧，仍是在降級區當中苦苦掙扎。

瑞典 足球 挪威 裁判

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