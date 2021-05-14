足球／傻眼！女守門員半場開球破門得分 視頻全球瘋傳
昨(13)日在瑞典女子足球聯賽上，出現了超級神奇的進球，擔任門將的佩特森(Guro Pettersen)在半場秀出一記射門，球不偏不倚越過守門員頭頂，幾乎是要擊中門框上緣的情況下進球，但可惜這記驚奇射門仍無法幫助球隊取勝。
瑞典女子足球聯賽共有12支球隊，在昨日皮特奧對決林雪坪的賽事上，效力於皮特奧的挪威門將佩特森，在球隊陷入2比4落後的情況下在半場開自由球，場上球員無不認為佩特森將以送出助攻為目標，沒想到她大腳一開，球卻一路衝向球門，就算林雪坪的守門員伸長了手仍搆不到球，佩特森因此射門得分。
⚽️ WHAT A GOAL by keeper Guro Pettersen! pic.twitter.com/KE2ynlW51D— NORWEGIAN WOSO (@norwnt) May 13, 2021
不過這記進球對於皮特奧來說太晚了，最終裁判也在幾分鐘後吹停比賽，林雪坪仍以4比3帶走勝利，繼續保有聯盟前3的歐冠資格，而功虧一簣的皮特奧，仍是在降級區當中苦苦掙扎。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言