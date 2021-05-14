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輕艇／亞運國手張筑涵挺進奧運 奪史上首張輕艇門票

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
三屆亞運國手張筑涵拿下我國史上首張奧運輕艇門票。圖／中華民國輕艇協會提供
三屆亞運國手張筑涵拿下我國史上首張奧運輕艇門票。圖／中華民國輕艇協會提供

我國輕艇激流K艇好手張筑涵在今天傳出獲得東京奧運參賽門票的好消息，這也是我國史上首張奧運輕艇激流門票，已經有三屆亞運參賽經驗的張筑涵對於將叩關奧運殿堂也充滿期待，希望屆時能夠有好的結果。

從國小開始接觸輕艇的張筑涵，曾代表我國參加2010年廣州亞運、2014年仁川亞運以及2018年雅加達亞運，其中在2014年仁川亞運靜艇曲道標桿拿下銀牌，2018年則是在輕艇K1級曲道標桿奪下銅牌，國際賽參賽經驗豐富。

而今天也傳出，張筑涵透過2019年世錦賽成績取得東京奧運參賽資格的好消息，生涯將首度向奧運殿堂叩關，經紀人盧昱安指出，在去年不少資格賽都受到疫情影響停擺的情況下，當時就曾評估張筑涵有機會取得奧運門票，並且在今天接到世界總會來函確定取得奧運資格，成為我國史上首位拿下奧運輕艇門票的選手。

目前正在南投水里進行訓練的張筑涵，也對於搶下奧運資格感到相當開心，並期許在東京奧運有好的結果，目前也朝著這樣的目標繼續進行訓練。

亞運 世錦賽

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