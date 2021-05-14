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東奧／疫情嚴峻仍辦奧運？ 軟銀老闆：許多國家都害怕

聯合新聞網 / 綜合報導
軟銀老闆孫正義對舉辦奧運表達疑慮。路透
軟銀老闆孫正義對舉辦奧運表達疑慮。路透

集結各國運動好手的東京奧運，推遲一年後將在今夏正式點燃戰火，但在世界疫情愈發嚴峻的情況下，要求東奧停辦的聲浪越來越大，而日本軟體銀行的創辦人、同時也是日職軟銀鷹老闆孫正義，對即將舉辦的東奧也表達擔憂。

過去軟銀球員對日本國家棒球隊有重要輸出，包括千賀滉大、松田宣浩、柳田悠岐等皆為國家隊常客。而對於奧運是否舉辦，孫正義昨(13)日接受美國CNBC電視台訪問時表示，「不只是日本，許多國家都非常害怕參加奧運。」

世界上仍有許多國家正遭逢新冠肺炎變種病毒的肆虐，而日本疫情也沒有退燒趨勢，孫正義斷言目前情況並非是選擇舉辦世界上最大規模體育賽事的時機。

孫正義不只是在日本，乃至世界各地皆有影響力，他的發言具重大意義，因此也藉由擁有東奧轉播權的CNBC，表達自己對於舉辦奧運的看法。

東京奧運 孫正義 變種病毒 新冠肺炎

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