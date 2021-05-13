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全大運／黃渼茜12日破全國惜未達奧運B標 再拚50自仍飲恨

中央社 / 台南13日電
黃渼茜。 報系資料照
黃渼茜。 報系資料照

昨天剛刷新女子50公尺自由式全國紀錄，黃渼茜只覺得可惜，她僅差0.08秒就能達到奧運B標，今天她在50自決賽以25秒62奪金，卻依舊沒能填補她心中的那道缺口。

就讀台灣大學的黃渼茜，是台灣女子50公尺自由式全國紀錄保持人，昨天她在110年全國大專校院運動會女子4X100自由式接力申請中途計時，前50公尺她就飆出25秒59，成功把她保有的25秒78全國紀錄送入歷史。

可惜的是，黃渼茜雖改寫全國，卻與25秒51的奧運B標擦身而過，她直言當下的心情只覺得可惜，因為今天她仍有機會再拚一次。

今天下水前，黃渼茜對自己說：「要相信自己可以。」可惜當她碰牆那一刻，她就知道沒能達標，因為現場沒有爆出她期待的歡呼聲。

黃渼茜承認，這段時間以來她承受著很大壓力，一方面她不僅要力拚奧運門票，另一方面在學校課業也不能荒廢，就算蠟燭兩頭燒，她沒有喊苦，「時間的管理分配對我來說很重要。」

全大運落幕後，黃渼茜只剩6月中的中正盃游泳錦標賽能再一次挑戰奧運B標，就算疫情影響讓未來的賽事變得充滿不確定性，但她堅定地說：「不管怎麼樣，我都要堅持下去。」

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