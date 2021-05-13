拳擊／每周進行模擬對抗賽 陳念琴比賽感覺依舊

從去年3月取得奧運門票開始，拳擊女將陳念琴每週六固定會與男子選手進行模擬對抗賽，至今幾乎不曾間斷，因此今天當她再次踏上全大運擂臺，她的比賽感覺依舊，輕鬆拿下金牌。

110年全國大專校院運動會女子拳擊今天進行最終決賽，參加女子75公斤量級的前世界拳后陳念琴，擊敗台灣體大的邵苡芸，替清華大學再添一面金牌。

雖然許久沒有出賽，陳念琴自認比賽感覺依舊，她歸功於教練柯文明每週安排的模擬對抗訓練，「我幾乎都是跟男生對練。」

陳念琴透露，之所以會稱之為模擬賽，是因為教練會特別要求對手，要模仿奧運假想敵的風格和她作戰，因此在對戰過程中，總能激發她新的想法與鬥志。

如今距離東京奧運只剩最後2個多月，陳念琴認為，接下來要強化的部分，除戰術要記得更純熟，在執行時也需要更精緻，最後就是得設法提升自己的霸氣。

陳念琴奧運將出戰女子69公斤量級，她承認，以她170公分左右的身高，在這量級出賽，身材上完全沒有優勢，「所以我希望自己能再霸氣一點。」她開玩笑地說，最好對手在第一眼看到她時，「就會感覺害怕。」