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全大運／吳浚鋒50自挑戰奧運A標失利 賽後落英雄淚

中央社 / 台南13日電
吳浚鋒。 報系資料照
吳浚鋒。 報系資料照

今年全國大專校院運動會是吳浚鋒設定的最後一場奧運達標賽，今天傍晚他在男子50公尺自由式決賽以22秒58觸壁，未能跨越奧運A標的22秒01，賽後也落下英雄淚。

代表台師大的吳浚鋒是台灣男子50公尺自由式全國紀錄保持人，今天他頂著龐大壓力下水，在終點碰牆時，他知道自己又是白忙一場。

「沒有聽到歡呼聲我就知道了。」吳浚鋒賽後無奈地說，他自2012年倫敦奧運前就懷抱奧運夢，上屆里約奧運他雖達到B標，卻無法參賽，而他在2019年日本公開賽飆出生涯最佳成績22秒21，距A標只差0.2秒，至今卻依舊沒能跨越這道高牆。

吳浚鋒直言，這兩年來為了拚達A標，他被壓著快喘不過氣來，換來的卻只有一次又一次的失望，說著他眼眶泛紅，也流下英雄淚。

今年全大運受到疫情影響，讓吳浚鋒每天都充滿不確定性，昨天他一早醒來，看到疫情警戒可能要提升至第三級，他的心都涼了，最後雖然確定不會升級，但仍憂心比賽隨時會喊卡。

「事實上我昨天也沒睡好，深怕一覺醒來，疫情警戒又升級。」吳浚鋒脖子上雖掛著亮澄澄的金牌，臉上卻沒任何欣喜之色，他承認：「我要的不是金牌，而是奧運的參賽門票。」

全大運沒能一舉跨越A標，不過表定6月中還剩最後一場中正盃游泳錦標賽可以拚達標，但吳浚鋒直言，依照目前疫情發展狀況，屆時比賽究竟能否舉辦仍是未知數，但至少到目前為止，他已經使盡全力毫無保留。

里約奧運

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