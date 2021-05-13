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羽球／新加坡賽取消 包括戴資穎台灣5人奧運安全名單

中央社 / 台南13日電
戴資穎。 法新社
戴資穎。 法新社

世界羽球聯盟宣布，東京奧運最後一場積分賽新加坡羽球公開賽取消，意味著奧運門票也提前出爐，包括世界球后戴資穎、男單一哥周天成等共5人4組，可望取得奧運門票。

原訂6月1日至6日在新加坡舉辦的新加坡羽球公開賽，因近來疫情再次升溫，為確保參賽球員與工作人員以及當地社區健康安全，新加坡羽協與世界羽球聯盟（BWF）共同決議將賽事取消。

新加坡羽球公開賽是世界羽球巡迴賽超級500系列，也是最後一場奧運積分賽，BWF雖未公布奧運參賽名單，但依據官網上的奧運積分排名，包括戴資穎、周天成、「羽球王子」王子維，以及男雙組合李洋、王齊麟等都在安全名單內。

比較可惜的是台灣女雙組合許雅晴與胡綾芳，奧運積分排行榜上處於備取第1，而李哲輝與許雅晴的混雙組合，則是備取第2，若奧運積分提前結束，也意味他們的奧運夢碎。

中華羽球奧運培訓隊總教練蔡佳欣表示，BWF近期應會針對奧運名單進行開會討論，不過一般預料以目前的奧運積分排名為依據可能性最高。

此外在消息公布後，蔡佳欣也替選手感到不捨與失望，「大家努力拚了這麼久，最後的結果是這樣當然會替球員感到可惜。」而許雅晴甚至還安慰蔡佳欣：「沒關係啦，再拚就好了。」

羽球 蔡佳欣 戴資穎

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