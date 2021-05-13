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羅馬女網／換搭檔無法開胡 謝淑薇紅土女雙連吞兩敗

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 路透
謝淑薇。 路透

我國女網好手謝淑薇的女雙世界排名，本周從「世界球后」小滑1名到第2位，但和比利時新科球后梅騰絲（Elise Mertens）組成的「球后組合」卻連爆冷門，前一站在馬德里首戰出局，今天羅馬站又在「超級搶10」吞敗，紅土賽季的勝場還沒開張。

謝淑薇原本的捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）3月底宣布懷孕消息，謝淑薇改搭梅騰絲出征紅土賽季，但馬德里出師不利，「超級搶10」中無緣晉級。

球后組合轉戰羅馬仍居頭號種子，首輪輪空，但今天第二輪碰加拿大、墨西哥聯軍菲奇曼（Sharon Fichman）／歐兒摩絲（Giuliana Olmos），首盤雖以6：1拿下，但第二盤被兩度破發，4：6讓出，「超級搶10」又一路落後，最終以4：10送出勝利，紅土首勝還要等等。

馬德里女網賽也是首戰出局的詹家姊妹詹詠然詹皓晴，羅馬女網賽連拿2勝，昨天已經拿到8強門票，接續將和列第4種子的日本組合柴原瑛菜／青山修子爭4強資格。

謝淑薇 詹皓晴 詹詠然

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