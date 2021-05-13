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全大運／賽事展延前奪金 奧運拳擊女將黃筱雯想吃台南美食

中央社 / 台南13日電
110全國大專校院運動會公開女生組拳擊第2量級決賽13 日登場，台灣拳擊好手黃筱雯（藍衣）代表輔仁大學出賽，順利擊敗對手摘金。中央社
110全國大專校院運動會公開女生組拳擊第2量級決賽13 日登場，台灣拳擊好手黃筱雯（藍衣）代表輔仁大學出賽，順利擊敗對手摘金。中央社

來到素有「美食之都」美名的台南，奧運拳擊女將黃筱雯卻因為降體重幾乎什麼都不能吃，今天她在110年全國大專校院運動會女子51公斤量級奪金，她開心地說：「我要吃爆台南。」

代表輔仁大學的黃筱雯，今天在全大運女子51公斤量級決賽，擊敗國立體大的陳子瑄奪金。

身高177公分的黃筱雯為了這次全大運從去年開始降體重，從56公斤一路降至51公斤，甚至在比賽前3天晚上完全不能進食，就算提前入睡，凌晨3時就被餓醒。

更讓黃筱雯鬱悶的是，明明來到美食之都，結果偏偏什麼都不能吃，看著室友天天爽吃美食，她只能強忍口腹之欲，她苦笑說：「我第一天打完體重只剩50公斤，只有那晚我吃得很開心。」

事實上，黃筱雯也是台灣4名取得奧運門票的拳擊女將當中，唯一參加奧運量級的選手，雖然得忍受減重帶來的不便與痛苦，好消息是這個量級參賽人數最多，讓她足足打了3場比賽，她認為，「滿好的。」

比賽結束後，黃筱雯也透露，現在她最想做的事，「就是吃爆台南。」問她最想吃什麼，她歪著頭想了想，久久給不出答案來，「台南美食太多了。」

最後黃筱雯決定要去吃台南必吃的老味道蝦仁飯，她興奮地說：「我等一下就要去吃。」

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