全大運／開幕前喊卡 未開賽8運動延期舉行

原本明天要舉行開幕典禮的110年全大運，受國內疫情升溫影響，還沒開始賽程的8種類、9項目確定延期，預計今年9月前辦理完畢。

體育署署長張少熙表示，很感謝今年全大運東道主成功大學和團隊一整年的籌備，尤其疫情期間協調各項事務，非常辛苦，還沒進行的運動延期決定是體育署和台南市府、成功大學及大專體育總會多方協調的結果。

「比賽場地多在學校，要減少人流聚集。」張少熙指出，尚未展開的8個種類、9個項目，將透過展期的方式完成比賽，9月前完成辦理，目前已經展開的種類，疫情警戒若沒升級就會繼續辦理，一旦升級就馬上停止。

目前已有射擊、桌球、擊劍、跆拳道等4種類完賽，羽球、橄欖球、游泳、拳擊、網球及射箭等6個種類賽事將繼續進行；展期的則是田徑、體操、空手道、軟網、柔道、木球、角力和舉重。

8種運的展期的相關配套，張少熙表示，體育署和成大、大專體總將盡速研商，再對外公告；目前展期的設定是同樣在成大舉行，9月底這個時間點是配合8月結束的東京奧運，以及10月登場的全運會。

昨天行政院院長蘇貞昌才特別南下視察，全大運也表示採「閉門」方式如期舉行，不到一天政策大轉彎，張少熙解釋說，主要是疫情變化太迅速，「內部很早就有備案，不是成大或黃市長的請求，是因應疫情變化做得調整。」

已經有許多學校代表隊出發前往台南，張少熙表示，明白賽事展期牽動許多相關事情，但「兩權相害取其輕」，疫情當前仍以安全為重。