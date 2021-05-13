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台南全大運展延不停辦 最遲9月底補完比賽

中央社 / 台南13日電
受疫情影響，全大運決定展延。 台南成大提供
受疫情影響，全大運決定展延。 台南成大提供

受到疫情影響，110年全國大專校院運動會確定將展延，已開始的比賽項目將會持續進行，至於未登場的比賽項目全部暫停延後，最晚會在9月底前將未完成的賽事補完。

體育署今天下午4時將對外說明，全大運承辦單位成功大學也將在下午4時20分宣布最終結果。

由於近來武漢肺炎確診人數激增，包括本土案例不斷攀升，台南市長黃偉哲今天呼籲延辦全大運，成大也發聲明強烈建議體育署及大專體總延辦接續登場的比賽。

體育署官員表示，由於有確診者的足跡遍及台南，因此能夠了解地方政府的壓力，而目前已經做出決議，進行中的各項賽事不會終止，但會加強消毒與體溫測量頻率，加強防疫與各項監控。

至於還未登場的比賽則會全面暫停，未完成的賽事最遲會在9月底前完成。

體育署透露，全大運不像全中運涉及升學保送資格，因此對於選手的影響較小，加上現階段仍以防疫為第一優先考量，因此決議本屆全大運部分賽事展延。

全中運

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