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羅馬女網／歷史性千場出賽 小威卻輸了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
小威廉絲千場出賽落敗。 美聯社
小威廉絲千場出賽落敗。 美聯社

美國網壇名將小威廉絲Serena Williams澳網後首度出賽，羅馬女網賽首輪輪空的她，第二輪的首戰剛好是生涯第1000場出賽，但特別場次卻沒以勝利迎接，小威以6：7（6：8）、5：7敗給阿根廷對手波多諾斯卡（Nadia Podoroska），爆冷出局。

39歲的小威表示，從硬地轉換到紅土賽場，第一戰本來就不好打，「能設法走遠一點肯定是好事情，但顯然我可以做得更好，或許我需要再幾場比賽，所以我會試著和教練及團隊指出狀況，看看能怎麼做。」

小威生涯握有73座WAT金盃，其中4座是在羅馬打下，不過今天她在澳網4強賽落敗後就再沒出賽紀錄，羅馬女網賽雖列第8種子卻提前落馬。

敗給世界排名44的對手，小威認為這場比賽仍有收穫，不過沮喪也難免，「頭兩場總會有些掙扎，然後我就會準備妥當。」

身為手握23座大滿貫的傳奇女將，小威生涯勝率超高，她1000場比賽總共拿下851勝，今天不過是第149場敗仗；這也是波多諾斯卡生涯第3次擊敗世界排名前10的對手，且都集中在最近8個月。

「這是很特別的勝利，她是很好的選手，她在這項運動建立許多豐功偉業。」用另類方式參與小威歷史的波多諾斯卡說。

羅馬女網冷門賽事不只一場，澳網奪冠的日本名將大坂直美也是直落二不敵美國對手皮古拉（Jessica Pegula）。

小威廉絲 澳網 Serena Williams

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