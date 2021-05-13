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封不封城雙北不同調 兵推各做各的但都比中央「超前部署」

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遭鄉民點名有員工家屬染疫 緯來發聲明澄清

聯合新聞網 / 綜合報導
今天又傳出北市內湖某辦公大樓有員工家屬確診，目前該大樓已緊急消毒，該大樓後棟停班一天、前棟採分流制度。記者胡瑞玲／攝影
今天又傳出北市內湖某辦公大樓有員工家屬確診，目前該大樓已緊急消毒，該大樓後棟停班一天、前棟採分流制度。記者胡瑞玲／攝影

今日（13日）傳出北市內湖某辦公大樓有員工家屬確診，馬上有PTT網友以「瑞光路緯來電視台有員工家屬確診」為題，試圖爆料該公司為緯來電視台，不過他們也在隨後快速澄清，表示沒有員工或員工家屬確診或隔離，請外界不要散佈不實資訊。

PTT網友EdgeGuy於上午9點37分於網路論壇PTT發文，寫道：「剛剛要進大樓時被告知 今天除了既定要錄影的，全公司已停班！距離封城還有幾集可以逃？」該文一出也一度引發熱議。

緯來發布的聲明稿如下：

「謝謝今天早上大家的關心與支持，緯來很好，以下是敝公司的統一說明，請大家安心：緯來電視沒有員工或員工家屬確診或隔離之狀況， 為因應疫情變化，預先部署辦公場所消毒及員工居家上班規劃,請勿散佈不實消息。謝謝大家」

PTT 疫情 北市 封城

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