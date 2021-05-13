東奧／國際奧會記者會遭亂入 抗議人士：我們不要奧運
東京奧運即將在七月舉行，然而近期因疫情再度增溫，日本當地已醞釀不少反對聲浪，近期又有抗議人士亂入國際奧委會（ICO）記者會，高舉立牌疾呼：「我們不要奧運！」
國際奧委會（ICO）在當地時間週三召開記者會，當時身為協會發言人的亞當斯（Mark Adams）話才說完，沒想到畫面一轉，冒出一名高舉黑色旗幟的男子，旗幟上的「奧運五環旗」被改成了5個叉，並高喊：「哪都不要有奧運，去你的奧運，我們不要奧運，不要在洛杉磯、也不要在東京。」
雖然畫面不經幾秒就被切回，但突如其來的事件仍讓亞當斯露出一絲尷尬的微笑，該名抗議者表示自己是Yahoo雅虎的員工，也是反奧運組織「NOlympics LA」的成員。
即便外界反對聲浪高漲，亞當斯仍向民眾信心喊話，表示：「東奧的準備工作相當順利，賽事一定會舉辦。」
Here is the video of an anti-Olympics protester ‘David O’Brien from Yahoo’ telling the IOC ‘No Olympics anywhere, fuck the Olympics’. It has since been pulled pic.twitter.com/eRLnTjrTxo— Sean Ingle (@seaningle) May 12, 2021
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