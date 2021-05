東奧／國際奧會記者會遭亂入 抗議人士：我們不要奧運

東京奧運即將在七月舉行,然而近期因疫情再度增溫,日本當地已醞釀不少反對聲浪,近期又有抗議人士亂入國際奧委會(ICO)記者會,高舉立牌疾呼:「我們不要奧運!」

國際奧委會(ICO)在當地時間週三召開記者會,當時身為協會發言人的亞當斯(Mark Adams)話才說完,沒想到畫面一轉,冒出一名高舉黑色旗幟的男子,旗幟上的「奧運五環旗」被改成了5個叉,並高喊:「哪都不要有奧運,去你的奧運,我們不要奧運,不要在洛杉磯、也不要在東京。」

雖然畫面不經幾秒就被切回,但突如其來的事件仍讓亞當斯露出一絲尷尬的微笑,該名抗議者表示自己是Yahoo雅虎的員工,也是反奧運組織「NOlympics LA」的成員。

即便外界反對聲浪高漲,亞當斯仍向民眾信心喊話,表示:「東奧的準備工作相當順利,賽事一定會舉辦。」

Here is the video of an anti-Olympics protester ‘David O’Brien from Yahoo’ telling the IOC ‘No Olympics anywhere, fuck the Olympics’. It has since been pulled pic.twitter.com/eRLnTjrTxo