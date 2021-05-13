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羽球／一起「戴」口罩 球后揪全民防疫

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎推出特別版口罩。圖／康那香提供
戴資穎推出特別版口罩。圖／康那香提供

國內疫情升溫，羽球「世界球后」戴資穎特別推出個人口罩，除揪球迷一起「戴」口罩防疫，也將結合公益。

由於COVID-19全球疫情嚴重，口罩成為生活的日常，小戴特別與口罩國家隊康那香共同推出小戴專屬世界第一紀念版口罩；總共兩款花色的球后口罩，本月20日正式上市，每賣出一片口罩，小戴和康那香將共同捐出一元給公益團體，除分享球迷她的正能量外，更希望每位球迷及國人都健健康康。

二款小戴「世界第一」紀念版口罩，分別為極速節奏和無懼揮灑款式，以小戴英文名字簡寫的TTY和羽球為主要設計概念發想，運用康那香台灣獨家口罩定位技術，搭配撞色及剪影的時尚設計，成為名符其實第一的時尚彩色口罩；二款都設計有專屬的外盒，一盒10片裝180元，每款限量發行各10萬片。

國外疫情也未趨緩，中華羽球隊東奧前原定參加的馬來西亞公開賽和新加坡公開賽，都已宣布取消。

戴資穎推出特別版口罩。圖／康那香提供
戴資穎推出特別版口罩。圖／康那香提供
戴資穎推出特別版口罩。圖／康那香提供
戴資穎推出特別版口罩。圖／康那香提供

羽球 戴資穎

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