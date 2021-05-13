全大運／全大運是否停辦延期 下午4時宣布

110全國大專校院運動會執行委員會總顧問李俊璋今天表示，近來新冠肺炎本土病例增加，加上比賽期間有近萬人在台南參賽，造成地方防疫壓力倍增，「所以我們建議可以停辦」。

昨天台灣傳出有16例本土確診病例，全大運承辦單位成功大學就召開緊急會議，並提出已開賽的項目繼續進行，建議還未登場的比賽項目延期舉辦，但經過討論，決議在疫情警戒未升級的前提下，比賽仍照常舉行。

李俊璋表示，目前已有4400人在台南比賽，明天開始將再增加4500名來自全國各地的選手、教練，「白天在賽區選手、人流我們可以控制，晚上他們出門就不是我們能控制的，我們希望給台南市民安心，也不希望再增添台南第一線的醫護人員壓力」。

李俊璋說，近期疫情關係，的確帶給校方很大壓力，也有不少學生家長關切，認為在高風險情況下還讓小朋友擔任大會志工，「我們不希望造成家長與校方、學生與同學間的對立與衝突，經審慎評估後才提出停辦建議」。

據了解，全大運是否停辦將在今天下午4時會統一對外宣布，而依照體育署目前內部規劃，若全大運宣布延期，還未登場的賽事預計在9月舉辦，除要等待東京奧運結束，也期望能在10月全國運動會登場前舉辦完畢。