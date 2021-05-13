田徑／台灣公開賽因役取消 我國好手爭門票有變數

受到國內新冠肺炎疫情本土案例增加影響，中華民國田徑協會在今天宣布原訂6月5、6日在台北田徑場舉行的2021年台灣田徑公開賽暨奧運資格賽將取消辦理，也代表全大運將可能成為國內田徑好手最後爭取奧運達標與積分的機會。

台灣田徑公開賽原訂6月初將在台北登場，並且是國內在6月29日奧運積分採計截止前最後一場積分賽，在我國選手已經沒有出國參賽計畫的情況下，在台南舉行的全大運以及台灣公開賽，將成為國內好手達標和爭取積分的最後機會。

我國田徑好手目前僅有男子標槍鄭兆村靠著達標取得東京奧運門票，而包括日前前往東京參加奧運測試賽的男子110公尺跨欄陳奎儒、男子400公尺跨欄陳傑、男子標槍黃士峰，以及準備在全大運登場的「最速男」楊俊瀚仍有機會靠著奧運積分搶下門票。

不過在全田賽取消後，包括陳奎儒、陳傑和黃士峰都可能面臨以現有積分來決定排名的狀況，在國外賽事仍持續進行的情況下，三人是否會被擠出奧運名單外將難以評估。

至於即將在全大運出賽的楊俊瀚，目前排名則處在安全名單邊緣，如能在全大運一舉達標將是取得門票最保險的方式，不過目前也傳出主辦學校成大向體育署建議將仍未進行的9項賽事延後舉辦的消息。