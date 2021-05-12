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羅馬女網／連拿兩勝 詹家姊妹闖8強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
詹家姊妹詹詠然（右）／詹皓晴拿到羅馬女網賽8強門票。圖／劉雪貞提供
詹家姊妹詹詠然（右）／詹皓晴拿到羅馬女網賽8強門票。圖／劉雪貞提供

馬德里女網賽雖首戰出局，我國女網好手詹家姊妹詹詠然詹皓晴昨晚在羅馬女網賽迎接久違的紅土勝利，今天第二輪再以6：3、6：4拍下塞爾維亞、斯洛維尼亞聯軍茱拉克（Darija Jurak）／克蕾派琪（Andreja Klepac），成為第一組拿到8強門票的組合。

詹家姊妹去年因新冠肺炎疫情，紅土賽季沒有出國參賽，今年重新踏上紅土，雖沒在馬德里迎接勝場，台灣時間昨天在羅馬開胡，詹詠然開心迎接暌違兩年的紅土勝場，不忘提醒在台灣的親友及球迷防疫，「雖然相比歐洲還是好非常多，不過還是希望在家的你們都好好的！」

今天迎接羅馬女網賽第2輪賽事，名列第6種子的詹家姊妹首盤兩度破發，第二盤則在0：3落後下3度破對手發球局，演出6：3、6：4的逆轉勝，8強門票到手。

我國「一姊」謝淑薇本周繼續和比利時梅騰絲（Elise Mertens）搭檔，兩人前一站在馬德里也是首戰意外出局，本周名列頭號種子，首輪輪空、直接晉級第二輪。

詹詠然 謝淑薇 詹皓晴

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