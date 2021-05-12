羅馬女網／連拿兩勝 詹家姊妹闖8強

馬德里女網賽雖首戰出局，我國女網好手詹家姊妹詹詠然／詹皓晴昨晚在羅馬女網賽迎接久違的紅土勝利，今天第二輪再以6：3、6：4拍下塞爾維亞、斯洛維尼亞聯軍茱拉克（Darija Jurak）／克蕾派琪（Andreja Klepac），成為第一組拿到8強門票的組合。

詹家姊妹去年因新冠肺炎疫情，紅土賽季沒有出國參賽，今年重新踏上紅土，雖沒在馬德里迎接勝場，台灣時間昨天在羅馬開胡，詹詠然開心迎接暌違兩年的紅土勝場，不忘提醒在台灣的親友及球迷防疫，「雖然相比歐洲還是好非常多，不過還是希望在家的你們都好好的！」

今天迎接羅馬女網賽第2輪賽事，名列第6種子的詹家姊妹首盤兩度破發，第二盤則在0：3落後下3度破對手發球局，演出6：3、6：4的逆轉勝，8強門票到手。

我國「一姊」謝淑薇本周繼續和比利時梅騰絲（Elise Mertens）搭檔，兩人前一站在馬德里也是首戰意外出局，本周名列頭號種子，首輪輪空、直接晉級第二輪。